إلام رمى الحريري من مواقفه في مجلس الوزراء و”اللجنة الوزارية”؟

المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس، كما في اجتماع اللجنة الوزارية المولجة بمتابعة ملف قانون الإنتخاب أول من أمس، وفقاً لما أبلغه وزراء شاركوا في الإجتماعين لصحيفة “المستقبل”، أراد منها التأكيد على أمرين:

– الأول، رفض الفراغ الذي بات يحظى بإجماع وطني.

– والثاني، السعي إلى إستبدال المناخات السلبية بأخرى إيجابية، “رغم أن الإستحقاق أصبح داهماً، وأن التوافق المطلوب لم يتوفّر حتى الآن”، لأن الإيجابية يمكن أن تذلّل العقبات أمّا السلبية فتزيدها تعقيداً.