تقريرغوتيريس… وإستعداد “حزب الله” لمرحلة حصاره بثلاثة ممنوعات تقيه “التحلل”

يضع مجلس الامن الدولي على طاولة النقاش بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك، اول تقريرللامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن تنفيذ القرار 1559، والخامس والعشرين في سجل التقارير نصف السنوية، منذ صدوره عام 2004. ومع ان النسخة الرابعة والعشرين التي اصدرها سلفه بان كي مون في تشرين الاول عام 2016، خصصت فقرة لابداء الرأي في مشاركة حزب الله في القتال في سوريا واعتبرتها “تجاهلا صارخا لالتزام الحزب بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس اللبنانية ما يعرض استقرار لبنان وامنه لخطر جسيم”، جاء تحذير غوتيريس ازاء هذه النقطة بالذات اشّد وقعاً لجملة اسباب ومعطيات.

ففي المضمون، تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية” انه ذهب بعيداً في اشارته الى “الأنباء عن انخراط الحزب ليس فقط في النزاع السوري” بل “في معارك تجري في بلدان مثل العراق واليمن”، وأبعد من ذلك انه “حض الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة”، مناشداً أيضاً “بلدان المنطقة التي لها علاقات وثيقة مع “حزب الله” أن تشجع على تحول هذه الجماعة المسلحة حزباً سياسياً صرفاً، وعلى نزع سلاحها، وفقا لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار ١٥٥9″. وتعتبر ان غوتيريس بإثارته مسألة تدخل الحزب في معارك العراق واليمن تعمّد تسليط الضوء على الخطر الذي بات يشكله تمدده في اتجاه الاقليم، وضرورة تحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذا الاطار باعتباره حزباً لبنانيا، ولئن كان يعمل بارشادات ايرانية اشار اليها التقرير بـ” البلدان التي لها علاقة وثيقة معه” لتشجيعه على التحول الى حزب سياسي.

وتتخذ هذه الاضاءة بعدها من خارج المضمون، كما تفيد المصادر، في ضوء تزامنها مع تحولات اقليمية ومعطيات ومواقف دولية تشي بقرب إحكام القبضة على سطوة ايران ووقف تمدد اذرعها العسكرية في الدول العربية وابرزها الى الحرس الثوري، حزب الله، تمهيدا لفرض التسوية الكبرى على الجميع. وتؤشر لذلك الى الموقف الصادر عن البيت الأبيض حول دعوة الرئيس دونالد ترامب موسكو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى “كبح جماح” الرئيس السوري بشار الأسد وإيران ووكلائها، تزامنا مع التحضيرات الاميركية لصدور قانون العقوبات على الحزب الذي يعمل الكونغرس على إجراء تعديلات في متنه تزيد على لائحة من يشملهم من الحزب، كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية أنهم يتعاونون معه، ويقترح وضع أي جهة مرتبطة بالحزب تحت الرقابة إضافة الى نقاط تفصيلية هدفها استكمال تجفيف مصادر تمويله الدولي ومنعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية، وفرض تطبيق القانون على الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون أو يتدخلون أو يُسهمون في مخالفة أحكامه.

وتبعا لهذا المشهد، وما قد يحمله من ضغوط ستبلغ حدودها القصوى عند نضوج طبخة التسوية الكبرى التي يعدها الطاهيان الاميركي والروسي على نار تزداد حماوتها تدريجيا، تعتبر المصادر ان حزب الله لا بد الا ان يتلقف الكرة قبل انفجارها، فيعمد الى تحصين نفسه بغطاء لبناني سياسي، يبدو بدأ الاعداد له من خلال تهيئة ارضية صالحة لثلاثة ممنوعات تقيه شرّ التحلل والذوبان بعد فرض التسوية: بحث الاستراتيجية الدفاعية، مساءلته عن انخراطه في الحرب السورية وما بعدها في دول عربية اخرى، وسحب شعار المقاومة الذي يظلله، ولو ان مصادر روحية وسياسية اعتبرت انه سحبه بنفسه حينما انتقل للقتال في سوريا خارقا سياسة النأي بالنفس عن المحاور ومصراً على ان لبنان في عمق محور المقاومة والممانعة، وقبله ايضاً في 7 ايار مع توجيه بندقيته الى الداخل.