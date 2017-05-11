دعاية هاتفية لـ”حزب الله”… وعلاقاته الإعلامية تنفي ضلوعه بالتلاعب

حصل ان تلقى عدد كبير من المواطنين بعد ظهر الخميس إتصالات هاتفية من ارقام مجهولة أثناء إلقاء الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله كلمته.

ولفت المواطنون أنهم تلقوا مكالمات سمعوا خلالها تسجيلاً يقول فيه أحدهم “أنتم الآن تسمعون كلمة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يليه أصوات إطلاق نار”.

ولاحقاً، صدر عن العلاقات الإعلامية في “حزب الله” بياناً جاء فيه: خلال إلقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابه في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين حصل تلاعب غير محدد المصدر بالخطوط الهاتفية الثابتة للعلاقات الإعلامية في حزب الله حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين وإرسال رسائل هاتفية ظاهرها أنها من هذه الخطوط، وتحمل هذه الاتصالات والرسائل إساءة للمقاومة وقائدها.

واضاف البيان: “إننا في العلاقات الإعلامية نتابع هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الاتصالات اللبنانية وفي هيئة أوجيرو لكشف المتلاعبين والأساليب التي استخدموها لتحقيق هذا الخرق”.