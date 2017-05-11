إحالة 3 سوريين موقوفين امام المحكمة العسكرية بجرم الانتماء الى “داعش”

اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، الخميس، ثلاثة قرارات اتهامية احال بموجبها ثلاثة سوريين موقوفين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

فقد اتهم صوان في القرار الاول السوري ضرار الخلوف في جرم الانتماء الى “داعش” ونقل مواد غذائية واعتدة عسكرية وذخائر الى عناصر التنظيم سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958، كلها معطوفة على المادة 219 عقوبات و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري يحيى سوسق في جرم نقل اموال واسلحة واعتدة عسكرية وذخائر الى عناصر تنظيم داعش في عرسال، اضافة الى المواد 335 و316 مكرر عقوبات والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة و144 قضاء عسكري.

واتهم في القرار الثالث السوري عمر كلاكوش في جرم المشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال في آب 2014، سندا الى المواد 335 – 549 – 549/201 – 569 عقوبات والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/58 و72 اسلحة.