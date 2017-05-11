بالفيديو والصور: الإعتداء على “الجديد” من جديد.. شبان يتسللون فجراً ويحرقون سيارة النقل المباشر

أقدم شبان على احراق إحدى سيارات النقل المباشر الخاصة بقناة “الجديد” بعدما تسللوا الى مبنى القناة فجر الخميس. وقد اتت النيران على السيارة فيما حضرت القوى الامنية والاجهزة المختصة الى القناة وفتحت تحقيقاً في الحادث لكشف المرتكبين، من دون معرفة خلفيات الحادثة حتى اللحظة.

وقال المسؤول الاداري في القناة ابراهيم الحلبي ان السيارة احترقت بالكامل نتيجة سكب مادة حارقة عليها من المبنى الملاصق للقناة حيث اقدم شابان على التسلل والصعود الى سطح المبنى الملاصق للقناة لتنفيذ الاعتداء قبل ان يخرجا من المبنى على متن دراجة نارية.

واضاف الحلبي ان ما حصل جاء من الباب الخلفي للمحطة، وتابع: “لقد نجونا من كارثة كبيرة جداً اذ كان بالقرب من سيارة النقل المشترك سيارة اخرى ومولدات كهرباء وقد عمل الموظفون المتواجدون في القناة والدفاع المدني على العمل من اجل اخماد النيران وابعاد السيارة الاخرى عن السيارة التي احترقت”.

ولفت الحلبيي الى ان كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط “الجديد” اظهرت حركة غريبة قبل دقائق من الحادثة وبعدها ايضاً بدقائق وقد اظهرت الصور شابان دخلا الى المبنى الملاصق للقناة ، وقد اظهرت الكاميرات كيف صعدا الى السطح وكيف نزلا منه ولم يكونا ملثمين وقد زودت الاجهزة الامنية والقضائية بهذه اللقطات.