رسالة أخيرة من مدير “FBI”… لن أفكر في قرار إقصائي

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي في رسالة وداع أنه لا يعتزم التفكير في قرار إقصائه من منصبه أو “الطريقة التي نفذ فيها القرار”.

وقال كومي في الرسالة، التي نشرتها مواقع أميركية، إنه على الرغم من أنه سيكون على ما يرام، فإنه سيفتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” ومهمته “بعمق.”

وأضاف “في وقت الاضطرابات، يتعين أن يرى الشعب الأميركي في مكتب التحقيقات الفيدرالي صخرة الكفاءة والصدق والاستقلال.”

وتابع قائلا “من الصعب مفارقة مجموعة من الأشخاص ملتزمين فقط بالقيام بالشيء الصحيح.”

وأعلن البيت الأبيض إقصاء كومي بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، في رسالة من الرئيس دونالد ترامب تقول “إنك لا تستطيع القيادة بشكل فعال، وإن البيت الأبيض بحاجة إلى خطوات لإعادة الثقة”.