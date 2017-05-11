جنبلاط حسم أمره: موافق على 15 دائرة مع “صوت تفضيلي” في القضاء.. ولكن

تردد أن رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط حسم أمره حيال قانون الإنتخاب ، وهذا ما أبلغه إلى أكثر من طرف، بأنه لا يمانع تقسيم لبنان 15 دائرة إنتخابية شرط دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، تمهيدا لإستحداث محافظة جديدة في جبل لبنان تضم هذين القضاءين.

كما تردد، وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن جنبلاط لا يمانع تأييد الصوت التفضيلي في القضاء ، مشترطا في الوقت ذاته أن يتلازم الإتفاق على قانون الإنتخاب مع الإقرار بتشكيل مجلس شيوخ برئاسة درزي!