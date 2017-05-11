الخير: حظوظ التوصل الى قانون انتخابي جديد مرتفعة

اعتبر النائب كاظم الخير عبر صوت لبنان أن حظوظ التوصل الى قانون انتخابي جديد مرتفعة مؤكّدًا أن الفروقات في وجهات النظر بسيطة.

وأعلن الخير في حديث لصوت لبنان أن تأجيل جلسة الخامس عشر من أيار كما فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي باتا أمرين محتّمين.وطالب القوى السياسية بتقديم التنازلات للتوصل الى توافق حول القانون الجديد .

الخير عبّر عن تفهّمه لهواجس الأطراف المسيحية التي يجب ألاّ تؤدي الى ادخال لبنان في أزمات دستورية من خلال فرض الفراغ أو التمديد موضحًا أن هناك اجماعًا حول رفض التمديد اذا لم يقترن باقرار قانون جديد.

وردا على سؤال حول نجاح مساعي الرئيس سعد الحريري في تقريب وجهات النظر بين بعبدا وعين التينة بخصوص الاستحقاق الانتخابي أجاب :حتى الساعة هناك تأجيل للمشكلة من دون التوصل الى حل جذري لها.