يوم صحي في LCU عينطورة برعاية دولة الرئيس وزير الصحة غسان حاصباني

نظمت الجامعة اللبنانية الكندية – LCU عينطورة – كسروان يومًا صحيًا Health Day برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ممثلًا برئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات الدكتور جهاد مكوك وتحت عنوان “لنبقى معًا بصحة جيدة”. حفل الافتتاح الذي حضره وزير الأشغال العامة الأستاذ يوسف فنيانوس ممثلا بالسيد أنطوان فنيانوس، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممثلًا بالدكتور زياد المعلوف قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعقيد الركن رياض علّام، مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلًا بالنقيب ريما أبي حيدر، مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم ممثلا بالعقيد روجيه صوما، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني منصور ممثلا بالمقدم بيار فرح، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلًا برئيس منطقة جبل لبنان ابراهيم الخوري، مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ممثلة بالسيدتين براندا غزالي ورنا عبدالله، رئيس بلدية درعون – حريصا الأستاذ نزار الشمالي وجمع من الفاعليات الطبية والأكاديمية والجمعيات الأهلية والهيئة التعليمية والادارية والطلاب.

أبي نخله

كلمة الإفتتاح ألقاها رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخلة الذي رحب بداية بالمشاركين في اليوم الصحي وفي مقدمهم التجمّع الوطني للسكرّي DIALEB، للتوعيَّة من مرض السكرّي. الدفاع المدني للتوعيَّة على التعامل مع الإصابات الخطرة خلال الحرائق او الكوارث او حوادث السير. الصليب الأحمر اللبناني للتوعيَّة على طرق الإسعاف Donner Sang Compter للتوعيّة على فرح التبرّع بالدّم من دون حساب وشركات المعدات الطبيّة والمكمِّلات الغذائيّة الطبية المشاركة وقال ” وأخصّ طلاب الـ LCU إختصاص “التغذيّة وتنظيم الوجبات”، وفريقي كرة السلّة للشباب والشابات، وفريق كرة القدم والـ Business Society Club ، وكلّ الطلاب الذين عملوا واجتهدوا لإنجاح هذا اليوم الذي نفتتح معه مرحلة جديدة من أنشطة توعية شبابنا على سبل حماية صحتهم والوقاية من الوقوع في أفخاخ الدعاية والترويج التي تغريهم بالرشاقة والعضلات المفتولة، أو تجعلهم أسرى الوجبات السريعة والتدخين والإدمان وتبعدهم عن الرياضة المفيدة للجسم والعقل…”.

وأضاف أبي نخله ” أغتنم الفرصةَ لأشكر دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة غسان حاصباني على رعايته وتشجيعه، وأعلن نيابة عن إدارة الـ LCU وأساتذتها وطلابها، أنَّ الثقة بمستقبل هذا الوطن تكبر فينا كلّما وصل الى سدَّة المسؤوليّة شباب لبنانيّ طموح، أمثال دولة الرئيس حاصباني، الشاب المتفوّق في مجالات المعرفة كافّة، الملتزم بقضايا الوطن وتطهيره من الفساد الذي نخر هيكل الدولة لعقود، وزير يعتمد القوّة الهادئة والحوار في ممارسة صلاحياته، وزير إستثنائي بشهادة الرأيّ العام اللبناني مع بَاقي وزراء حزب القوات اللبنانيّة في الحكومَة.

مكوك

كما ألقى الدكتور جهاد مكوك كلمة حاصباني ومما جاء فيها ” شرّفني دولة الرئيس معالي وزير الصحة تمثيله في المناسبة وهذا الصرح الجامعي الذي يعمّ بالحياة والشباب، فمرحلة التعليم الجامعي مهمة في حياة الشباب قبل الانخراط في سوق العمل، لكنها أيضًا مرحلة مهمة لبناء جيل جديد متنور واع ومثقف.

كما لفتني بين الشعارات التي أطلقت اليوم تلك التي تعبّر في مضمونها عن العمل التطوعي فعندما نغذّي روح العمل التطوعي عند جيل الشباب فاننا نسهم ومن دون شك برقي مجتمعنا وبناء لبنان سليم ومعافى”.

وتابع مكوك ” لا بد من ذكر الرياضة التي تلعب دورًا هامًا في حماية الصحة، أما الخمول البدني فيحتل المرتبة الرابعة ضمن عوامل الأسباب الرئيسة للوفيات وتصل الى 6% من الوفيات العالمية، و21 الى 25% من حالات سرطاني القولون والثدي، وقرابة 30% من أسباب مرض القلب الأقفاري.

إن ممارسة النشاط البدني تحدّ من مخاطر الإصابة بفرط ضغط الدم ومرض القلب التاجي والسكتة الدماغية والسكري وسرطاني الثدي والقولون والاكتئاب وتحسين صحة العظام والتخفيف من مخاطر السمنة المرضية”.

وكشف مكوك أن “وزارة الصحة وخلال السنوات الثلاث الماضية غطت نحو 150 عملية جراحية لتحويل مجرى المعدة لمرض مصابين بحالات السمنة المرضية وذلك في إطار سياسة الطب الوقائي الناجحة التي تتبعها وزارة الصحة لمكافحة الأمراض الناجمة عن السمنة”.

وختم ” أوصي الشباب بضرورة الابتعاد عن العادات السيئة والالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي والابتعاد عن المواد البناءة والهرمونات لم لها من آثار خطرة على الصحة النفسية والجسدية تبدأ بالعقم وتنتهي بالموت من جراء الأمراض السرطانية..”.

اتفاقية تعاون مع DIALEB

بعدها دعت مسؤولة العلاقات العامة والاعلام في الـ LCU الاعلامية أوغيت سلامه رئيس الجامعة الدكتور روني ابي نخله ورئيسة التجمّع الوطني للسكري DIALEB الدكتورة جاكلين معلوف لتوقيع إتفاقية التعاون التي أبرمت بين الطرفين والتي تقضي بتبادل الخبرات وتنظيم ندوات تدريبية وبرامج بحث مشتركة ودورات تدريبية لطلاب الجامعة في الاختصاصات كافة.

ثم عرضت الدكتورة معلوف لأهداف وطبيعة عمل تجمّع DIALEB ورسالته الوطنية لمواجهة مرض السكري بدءًا من مسبباته الى نتائجه عبر إعتماد أساليب التوعية والوقاية.

وانطلقت فاعليات اليوم الصحي بمحاضرة حول أمراض السكري والبدانة، متى تكون العمليات الجراحية ضرورية لمواجهتها، وما هي أحدث التقنيات المعتمدة اليوم، ألقاها طبيب الجراحة العامة وجراحة البدانة د. رودريغ شمالي واختصاصية الغدد وأمراض السكري الدكتورة نانسي نخول واختصاصية التغذية ماري تريز عقيقي.

وتخلل الـ Health Day حملة فحص للسكري بالتعاون مع DIALEB وتبرّع بالدم مع جمعية Donner Sang Compter وحلقات توعية على طرق الإسعاف مع الصليب الأحمر اللبناني ووسائل الإنقاذ والوقاية والسلامة العامة مع الدفاع المدني الذي أجرى مناورة خاصة لإجلاء المصابين والحرائق في حرم الجامعة، تولاها عناصر من مراكز قرنة شهوان وجونية وزوق مكايل وتحت إشراف رئيس منطقة جبل لبنان ابراهيم الخوري.