نسبية “حزب الله” دبقراطية عددية… مصدر “قواتي”: نسبيتنا هي لحصر الأضرار وقمع المحادل

إعتبر مصدر في حزب “القوات اللبنانية” أن معارضة خطّة الكهرباء لم تعد حكراً على “القوات” بل شملت “أمل” و”حزب الله” و”الإشتراكي” مشدداً على أن هذا الملف منفصل بشكل تام عن ملف قانون الإنتخاب.

وفي هذا السياق، أشار المصدر لوكالة “أخبار اليوم”، الى أن “النسبية” تتصدّر المشهد السياسي والكلام عن الرضوخ الى شروط “حزب الله” ليس صحيحاً إطلاقاً بل فيه تحامل مقصود ومعروف الأهداف.

واضاف: شتّان ما بين “النسبية الكاملة” التي طرحها “حزب الله” و”النسبية المضبوطة بالصوت التفضيلي” كما أيّدتها “القوات”. فـ “نسبية حزب الله” هي ديموقراطية عددية أما “نسبية القوات” فتحصر الأضرار وقمع المحادل”.

مشكلة غير واردة

ورداً على سؤال، أوضح المصدر أن لا أحد في وارد الذهاب نحو مشكلة ذات طبيعة طائفية عشية الإنتخابات النيابية، لذا الإتجاه نحو ترحيل البحث في ملف مجلس الشيوخ طالما أن الخلاف بات حول طائفة رئيسه.

العقبة أمام التأهيلي

في المقابل، لفت المصدر الى أن التيار “الوطني الحر” مدعوماً من الرئيس عون ما زال متمسكاً بالتأهيلي لكن هناك عقبة كبيرة تتمثّل بموقف الثنائي الشيعي وجنبلاط، كاشفاً ان البحث يتركّز على إمكانية توسيع الدوائر ليبلغ عددها 15 بدلاً من 10 الأمر الذي قد يسير به الحريري والنائب وليد جنبلاط.