علوش: الحريري لا مشكلة لديه في معظم القوانين الإنتخابية

محلياتالخميس 11 أيار 2017 علوش: الحريري لا مشكلة لديه في معظم القوانين الإنتخابيةأكد عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش ٬ أن “الأولوية عند الرئيس سعد الحريري هي الذهاب إلى الإنتخابات وفق قانون يتفق عليه الجميع٬ ولا يهّمش أي طائفة أو مكون سياسي”. وأوضح علوش ، في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الحريري يسعى إلى تسهيل عجلة الحكم والمؤسسات في لبنان٬ من خلال عدم المواجهة مع أحد٬ ولذلك ليست لديه مشكلة في معظم القوانين الإنتخابية المطروحة”.كلمات مفتاحية:الحريريعلوشقانون الإنتخابالمصدر: الشرق الأوسط