علوش: الحريري لا مشكلة لديه في معظم القوانين الإنتخابية

أكد عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش ٬ أن “الأولوية عند الرئيس سعد الحريري هي الذهاب إلى الإنتخابات وفق قانون يتفق عليه الجميع٬ ولا يهّمش أي طائفة أو مكون سياسي”.

وأوضح علوش ، في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الحريري يسعى إلى تسهيل عجلة الحكم والمؤسسات في لبنان٬ من خلال عدم المواجهة مع أحد٬ ولذلك ليست لديه مشكلة في معظم القوانين الإنتخابية المطروحة”.