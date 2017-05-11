نصرالله: هناك أملاً حقيقياً في الوصول الى قانون انتخاب جديد

لفت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى أن بناء إسرائيل جدار قرب الحدود اعتراف بانتصار لبنان الساحق وهزيمة “اسرائيل” ومشاريعها وأطماعها.

وعن التهويل الاسرائيلي بشن حرب على لبنان، قال نصر الله في الاحتفال بالذكرى السنوية على مقتل مصطفى بدر الدين: “اسرائيل” تهول بشن عدوان على لبنان منذ عشر سنوات ولا تنفذ كلامها، وأضاف “في أي مواجهة داخل الارض الفلسطينية المحتلة لن يكون هناك مكان بمنأى عن صواريخ المقاومة .

وفيما أعلن نصر الله أن “الحدود الشرقية مع سوريا أصبحت آمنة بدرجة كبيرة”، قال: “لم يعد من داع لوجودنا على الحدود الشرقية للبنان بعد أن باتت آمنة وفككنا قواعدنا هناك”. وأضاف “المهمة المتعلقة بالحدود الشرقية انجزت والآن المسؤولية مسؤولية الدولة”.

ورأى أن “الدولة يجب أن تبادر وتعرف ان هناك قرية اسمها الطفيل كانت في دائرة الخطر اصبحت الآن آمنة مستقرة وهادئة مطمئنة”، وأشار الى أن وجود حزب الله العسكري في القرى المحاذية للحدود السورية لا يتنافى مع دور الدولة في تقديم المساعدة لسكانها”.

وعن اتهام “حزب الله” بالسعي للتغيير الديموغرافي، ردّ بالقول: “أنتم من يتهمنا بالتغيير الديموغرافي نحن نستعجل عودة أهل الطفيل الى بلدتهم”، وأضاف “كل المنطقة الحدودية السورية لا يزال اهلها فيها”، وشدد على أن “الجماعات المسلحة التي تمارس التطهير العرقي هي الجماعات الموالية لتركيا والسعودية وقطر وأميركا”.

وحول المسلحين في جرود القلمون، أكد نصرالله أن لا أفق لمعركة المسلحين الموجودين في جرود القلمون، وأضاف “نحن جاهزون لأن نضمن تسوية تخرجون بموجبها”، معلناً عن جهوزية “حزب الله” للتفاوض على الاماكن التي سيذهب اليها المسلحون وعائلاتهم لاقفال هذا الملف.

قانون الانتخاب

أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، اعتبر نصر الله أن “هناك أملاً حقيقياً في الوصول الى قانون انتخاب جديد والامور اقتربت كثيراً من بعضها البعض”، ودعا لمواصلة الحوار وتهدئة الخطاب السياسي في البلد واستنفاد كل الفرصة الزمنية للوصول الى قانون انتخاب جديد”.

وعلّق نصر الله على كلام ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال “موضوع الامام المهدي يجمع عليه المسلمون”، وأضاف “الامام المهدي الذي ينتظره المسلمون جميعًا سيخرج من مكة لا من طهران ولا من دمشق ولا من بيروت”.

وتابع: “انت (لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) تقول ان مشكلتك ليست سياسية تخوض حرباً دينية وتحول النزاع السياسي الى نزاع طائفي ومذهبي”، وأضاف “خروج الامام المهدي أمر قطعي وسيخرج من مكة المكرمة وسيواليه أهل شبه الحزيرة العربية وعندما يخرج لن يبقى ملك ظالم ولا طاغية وسيملأ الارض قسطاً وعدلاً بعد أن مُلأت ظلماً وجوراً وهذا اليوم آت ولن تستطيع أنت ولا أولادك ولا أحفادك أن تغيّر شيئاً من هذا القدر الالهي”.