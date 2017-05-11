مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 11/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

لبنان بين مد وجزر… مد بإتجاه اقرار قانون انتخاب على وقع خطوات تشاورية غير علنية وصيام سياسي بدأه النائب وليد جنبلاط. وجزر امام التطورات الخارجية التي من الطبيعي ان تنعكس على البلد تحت عناوين عدة ابرزها:

اولا: سياسي عبر تقرير غوتيرس – جيفري فيلتمان حول القرار 1559 الذي يدعو حزب الله الى عدم التدخل في ازمات سوريا والعراق واليمن ويحذر القادة اللبنانيين من المجازفة السياسية اثناء مناقشات تعديل قانون الانتخاب.

ثانيا: عسكري بتفجير زورق حربي اسرائيلي في المياه الاقليمية اللبنانية متفجرة قبالة رأس الناقورة في تحد هو الثالث خلال ايام بعد الغارات الجوية الوهمية على العرقوب وحاصبيا وبعد رفع سواتر ترابية عند الحدود الدولية وما يخطط له من جدار فاصل.

ثالثا: دولي بقمة عربية اسلامية – اميركية في الرياض في الحادي والعشرين من الشهر الحالي دعي اليه رئيس اليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

ووسط كل ذلك اطلق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مواقف برز فيها الآتي:

– دعوة اللبنانيين الى عدم الاخذ بالحرب النفسية الاسرائيلية باحتمال حصول عدوان على لبنان وتحذيره من ان الحرب إن حصلت ستكون داخل الاراضي الفلسطينية.

– الاعلان عن انتهاء الحرب عند السلسلة الشرقية ودعوة الدولة الى تولي المسؤولية خصوصا في ما يتعلق ببلدة الطفيل.

– مطالبة الافرقاء السياسيين بتكثيف السعي الى قانون انتخاب بهدوء وتفاهم.

– التأكيد ان مشاركة حزب الله في القتال في سوريا خاضع لمعادلتين:

الاولى محاربة الارهاب والتشديد على الانسجام مع القيادتين الروسية والسورية، والثانية القرار بيد السلطة السورية في اي وقف لاطلاق النار.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

بدأت بقع الشجار العلني حول قانون الانتخاب تنحسر لتحل محلها سياسة التعاون على قضاء الحاجات بالكتمان والتقت القوى السياسية النائب جورج عدوان المقبول من الجميع كي يقوم بمساع مكوكية بين المقرات لازالة التوترات، وقد نجح في منع الشجار حول الكهرباء من الوصول الى قانون الانتخاب، وعصرا تلقى الخط التبريدي دعما من السيد نصرالله، المحصلة الاولية تفيد بأن الابواب باتت مفتوحة لتبادل الافكار في قوانين الانتخاب مع جنوح واضح وقابل للنقاش الى النسبية على حساب التفضيلي.

جبهة قطاع الكهرباء التي كادت تطيح التحالفات القديمة والناشئة جرت لملمتها هي الاخرى في اجتماع لجنة المال والموازنة، وهي ورغم السجالات التي شهدتها منحت وزير الطاقة سيزار ابي خليل فرصة عريضة للدفاع عن مشروع البواخر من زاوية جدواها المقتنع بها ومن زاوية انه ينفذ مشروعا قديما جديدا حظي بموافقة مجلس الوزراء وتلقى دعم رئيس الجمهورية الذي قال من لديه اي شيء يدل الى فساد محدد ليقدم الادلة والا فليتوقف عن تضليل الرأي العام.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

هي الحرب الخامسة على الجديد من بنك تمويل سياسي يتخذ صفة رئيس مجلس النواب نبيه بري. هي ليست غزوة ولا غارة بل شروع في القتل ولعب قرب النار كاد يتسبب بكارثة على منطقة كاملة. فالرئيس الذي ابتدع طاولات حوار هو نفسه من يحاور بالمولوتوف الحارق ويرد على الدمغة بخليط من نار وعلى التقرير بالتفجير لم يعدم وسيلة إلا واستخدمها من التعبئة الهمجية أمام الجديد الى الايعاز بالتسلل على جدران الجيران ليلا لحرق ما تيسر من معدات كادت تمتد لتلتهم مولدات الكهرباء وبعدما عصرت قناة حركة أمل كل أفكارها وانتهت إلى ردود على مستوى نقيب مهترئ الصيت والسمعة جرى الاستعانة بالسلاح الثقيل حيث عجزت الأقلام الخضر حتى عن الصحافة الصفراء وجرى اللجوء الى سياسة الحرق. وهكذا تحدثت الجديد صحافيا ومهنيا فردوا ميليشاويا قطعوا البث من شركات الكايبل ولما لم تف هذه الخطوة باهدافها أخرجت خطة النار وتسلل المتسللون الذين اختاروا توقيت الجبناء. ولما إتهمت الجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا اختصر الرئيس بري مجلس النواب بحركة أمل والمجلس الذي لم يتوحد ولم يجتمع على قانون انتخابي ولا على سلسلة رتب توافر لديه النصاب والإجماع المطلق ليصدر بيانا باسم مجلس النواب مجتمعا. مئة وسبعة وعشرون نائبا اعتقلوا وحوصروا واقتيدوا عنوة عن إرادتهم ليردوا على اتهامات لرئيس مجلس النواب وجهتها نائبة رئيس مجلس الإدارة الزميلة كرمى خياط فهل يرتضي النواب أن يصاغ بيان باسمهم من دون معرفتهم؟ ولو افترضنا أن بري اتصل بهم نائبا مددا بنائب مدد فردا بفرد فهل كانوا سيوافقون على تضمين البيان سطورا عن زفاف موناكو الذي لم ينقصه سوى لائحة المدعوين وتاريخ الدعوة؟

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

الحركة ناشطة، لكن البركة السياسية لا تزال تنتظر بعض التواضع والواقعية التي تقتضيها المصلحة الوطنية، وان كابر البعض الى اليوم، فإن طرح الرئيس نبيه بري بقي هو المتقدم على سواه وفق ما اكدت اكثر من شخصية سياسية عاملة على خط التواصل والمشاورات.

واخر المواقف جاءت على لسان السيد حسن نصرالله الذي اكد ان هناك املا جديا وحقيقيا للوصول الى قانون انتخابي جديد، داعيا الى تهدئة الخطاب السياسي في البلاد، واعلن نصرالله ايضا ان الحزب انجز المهمة على الحدود الشرقية بعدما اضحت امنة وان المسؤولية اصبحت في عهدة الدولة.

اما جديد الجديد وعلى طريقة العقارب التي وان لم تعد تجد ثمة ما تعقصه وتنفث سمومها فيه، فتعقص نفسها بنفسها، تأتي تمثيلية دكان الجديد اليوم مقدمة نفسها على انها ضحية تستجلب عطفا فقدته بسبب تخليها عن المهنية والموضوعية لصالح كل ما يخدم مالكها وورثته من سمسرات مالية مشبوهة، وتحال شاشتها الى سوق وبوق للالسنة الشتامة لحياكة الاكاذيب المدفوعة الاجر مسبقا وطبعا لقاء الحصول على صفقة نفطية كهربائية مائية اعلامية ابتزازية لا فريق، المهم المال وجني الارباح، جديد الدكان اليوم افتتح على تمثيلية غير احترافية كما اقفل البارحة على تمثيلية ماذا في الشنطة التي سيكون لنا رد عليها في سياق نشرتنا، وتختصر التمثيلية غير المتقنة باحتراق فان تابع للقناة وتصوير الامر وكأنه اعتداء.

وقبل ان تنهي الاجهزة الامنية والقضائية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث كانت الاتهامات والسهام ضد حركة امل والرئيس بري جاهزة ومحضرة كما في كل مرة، وهو ما استدعى رد من المكتب الاعلامي لمجلس النواب على التصريحات التي ادلت بها ابنة صاحب الجديد كرمى الخياط، حيث اعتبر المجلس ان ما جاء على لسان الخياط من اتهامات مجرد افتراءات واكاذيب درجت عليها، مطلقة الاتهامات في شأن حادثة احتراق احدى السيارات التابعة لمحطة العائلة، واضاف البيان، ان مثل هذه الاكاذيب والاضاليل لم تعد تنطلي على احد، وتمنى البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس النواب على القضاء ان يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار للقيام بمسؤولياته قبل ان تسافر الخياط في اليومين المقبلين الى مونتي كارلو للاحتفال بعقد قرانها.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

فجر السيد نصرالله قنبلة من العيار الكبير والثقيل في موقف غير منتظر له من الوضع اللبناني في شقه الامني وليس الانتخابي.

مهمة حزب الله المتعلقة بالسلسلة الشرقية أنجزت والمقاومة ادت قسطها للعلى وقامت بواجبها على الحدود الشرقية مع سوريا وستخلي مواقعها ومراكزها على طول الجبهة الشرقية لان الوضع بات امنا والمنطقة محصنة امنيا وعلى الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤوليتها من الان فصاعدا ونحن لسنا بديلا عن الدولة ومؤوساتها. باختصار هذا ما اعلنه السيد نصرالله في موقف مفاجئ وغير مسبوق وغير متوقع في لحظة داخلية اقليمية دولية متوترة ومتفجرة ومتدحرجة نحو سيناريوهات تتأرجح بين السيئ وألاسوأ.

موقف السيد نصرالله الذي ستبنى عليه تحليلات وتنسج حوله تأويلات وتفسيرات منها ان الوضع في الجنوب والنيات العدوانية الاسرائيلية والانقلاب في المشهد الاميركي يستوجب اتخاذ اقصى درجات التنبه والتحسب او الاستعداد لما يحضر في سوريا وعلى جبهاتها التي يتولى حزب الله الحساس والخطير والاستراتيجي منها.

في كلام السيد ايضا رسائل الى الداخل اللبناني لاعادة النظر ببعض المواقف المستجدة والتذكير بأن الوضع في الداخل غير مفصول عن المحيط والاقليم وان الحزب يرى الصورة بشمولية الرؤية وليس بمحدودية الاهداف. ايا تكن الدوافع التي املت على السيد نصرالله اعلان الموقف المفاجأة فان التداعيات ستتدحرج في الداخل تساؤلات واستفهامات عن التوقيت لدى ابناء القرى المحاذية لشريط المواجهة وخط النار في البقاع الشمالي خصوصا ان الخطوة التي اعلنها السيد نصرالله تبدو الدولة اللبنانية للوهلة الاولى وفي الشكل على الاقل بعيدة عن ان تكون في اجوائها او التنسيق المسبق قبل اعلانها. السيد نصرالله شن اعنف هجوم على السعودية اليوم وعلى ولي ولي العهد ولم يوفر المملكة مما هو ابعد من الانتقاد.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

لم تغادر، طيفك اقوى من عام الغياب، حاضر سيفك في ساح الوغى بتار، وقولك في جمع المجاهدين عنوان، وتاريخك والمجد سيان.. ذو الفقار على حدك تشتت جمع الاعداء، وعلى اسمك جمع القائد اهل المحبة والجهاد، تكريما وتعظيما لاسمك وجهادك وكل عطاءاتك..

في ذكرى القائد الجهادي الشهيد مصطفى بدر الدين “السيد ذو الفقار”، جال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ملفات الاهتمام التي طالما ترك ذو الفقار بصمته عليها.

اسرائيل الكبرى سقطت، أكد السيد العارف بالوقائع حال العدو التائه، فبين جدارين مع لبنان وغزة غزا الرعب نفوس الصهاينة، وباتوا خائفين من اي مواجهة، وعلى اللبنانيين ان يعيشوا حياتهم الطبيعية بعيدا عن كل تهويل بحرب صهيونية..

وامام التهليل بالضيف الاميركي القادم الى المنطقة سأل السيد ان كان للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مكان في القمة العربية والاسلامية مع ترامب في السعودية.

عند سلسلة لبنان الشرقية المهمة انجزت قال السيد نصر الله، وعليه فككنا وسنفكك بقية مواقعنا العسكرية، ولتتحمل الدولة مسؤوليتها مع اهالي البلدات هناك كالطفيل وغيرها. اما عرسال فلا أفق للمعركة التي تدور في جرودها، قال السيد لمسلحي الجرود، ونحن جاهزون ان نضمن تسوية، وان نسهل مع الدولة السورية عودة النازحين الراغبين الى قراهم السورية، وعلى جميع القوى اللبنانية التعاون.

سياسيا، رأى الامين العام لحزب الله انه ما زال هناك امل للوصول الى قانون انتخابي جديد، وعلينا مواصلة الحوار الذي لا بديل عنه، وتهدئة الخطاب السياسي، واستنفاد كل المهل للوصول الى قانون..

في سوريا هدفنا الوصول الى حقن الدماء، ونحن خلف قرار الحكومة السورية قال السيد نصر الله. حلفاء سوريا باعلى درجات الانسجام، واليد العليا في الميدان للجيش السوري والحلفاء راى سماحته، ووقف اطلاق النار فرصة ايجابية يجب الاستفادة منها..

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

مؤشرات متعددة توحي بأن قانون الانتخاب قد دخل في مرحلة العناية الفائقة. تأكيد النائب جورج عدوان على ضرورة العمل داخل الجدران الاربعة. تجديد نادر الحريري القول إن الامور غير مقفلة وإن مناخ كل الفرقاء العمل بهذا الاتجاه. اعلان النائب وليد جنبلاط بأنه، ومن أجل الوصول الى قانون انتخابي توافقي، سيلتزم بالصمت الاعلامي وسط ما وصفه باجواء الحروب الباردة. دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الى تهدئة الخطاب السياسي واستنفاد الفرصة الزمنية للوصول الى القانون.

في المتابعات لقضية عودة اهالي الطفيل لقاء بين وفد من اهالي البلدة ووزير الداخلية نهاد المشنوق فيما كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان حزب الله فكك وسيفكك مواقعه العسكرية عند حدود السلسلة الشرقية بعدما اصبحت آمنة داعيا اهالي الطفيل الى العودة وبمساعدة الدولة.

اقليميا، في الواجهة تبقى التحضيرات للقمة العربية – الاسلامية-الاميركية، ليتلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوة للمشاركة فيها، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية.

وعلى الرغم من الملفات الساخنة داخليا واقليميا قضية اساسية تشغل بال اللبنانيين السلاح المتفلت. فبعد سارة سليمان وامل خشفة ضحية ثالثة في عكار هذه المرة.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

على الرغم من تشعب الملفات وحساسيتها: من الإعتداء بالحريق على تلفزيون الجديد إلى الحرارة المرتفعة لملف الكهرباء، يبقى ملف قانون الانتخابات النيابية متربعا في الصدارة خصوصا بعد “خارطة الطريق” التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فرسم فيها ثلاثة خطوط: الخط الاول استمرار الحوار. الخط الثاني تهدئة الخطاب السياسي في البلد. الخط الثالث استنفاذ كل الفرص الزمنية، مع أهمية الدورة الاستثنائية… بعد هذا الكلام، يفترض أن يعود ملف الانتخابات إلى “دائرة الإنضباط” مع فتح كوة صغيرة في الجدار السميك لمأزق القانون.

الكلام الإنتخابي لم يحجب الإهتمام بالملف الملتهب وهو ملف الكهرباء الذي فتح اليوم على مصراعيه في مجلس النواب، وكان، وكان توضيح من وزير الطاقة ان النواب الذين ناقشهم في موضوع الجهة المسؤولة عن المناقصة، اقتنعوا بوجهة نظره.

في ملف آخر، انعقدت اليوم أيضا جلسة تحقيق في قضية التخابر غير الشرعي من شركة “استديو فيزيون”، وبدا من مسار الجلسة ان هناك محاولات لعدم تسهيل عمل القضاء من خلال عدم تلبية طلبات القاضي.

أما ما استجد اليوم فهو الحريق الذي تعرضت له إحدى سيارات النقل المباشر لتلفزيون الجديد. المحطة وضعت الحادثة في إطار الإعتداء عليها، وهو ليس الاول، ووجهت أصابع الإتهام إلى حركة امل، فيما رد المكتب الإعلامي للرئيس بري على الاتهام… لكن الحادثة اتخذت بعدا كبيرا من ردات الفعل والاستنكارات من باب وجوب حماية الحرية… من دون إغفال أن ما حدث ألحق بحرب إعلامية متبادلة بين محطتي الجديد وال أن بي إن، استخدمت فيه كل انواع التهم والصفات.