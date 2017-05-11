أسرار الصحف ليوم الخميس 11 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

من جديد سرّبت أسماء تردّد أنها المرشحة لرئاسة مجلس إدارة “تلفزيون لبنان” واختلفت تماماً عن الأسماء المسرّبة سابقاً….

يتعرّض مسؤول أمني لضغوط متواصلة لعدم استمراره في القيام بمهماته بتشدد وملاحقة المخالفين….

على رغم تجارب تقوية الانترنت الا أن المواطنين لا يزالون على شكواهم من بطء الخدمة وضعفها حتى في المناطق الواقعة ضمن بيروت الكبرى….

لوحظ أن كل مشاريع تلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص سقطت بين ليلة وضحاها ولم يُسأل المعنيون عن المدة المطلوبة لتركيب معامل انتاج….

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يقال – المستقبل

إنّ ديبلوماسيين متابعين أكّدوا أن استقالة مرجع روحي بارز في الآونة الأخيرة كانت مطروحة العام المقبل إلا أنه بادر إليها في هذا الوقت بسبب عقبات اعترضت انعقاد مؤتمر روحي لطائفته.

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أسرار الجمهورية

زار مسؤول أمني أوروبي بيروت سراً للإطلاع على تحقيقات مع خلايا قبضت عليها الأجهزة الأمنية كانت تخطط لعمليات في أوروبا.

طلب سفير دولة كبرى من مرجعية لبنانية حسم موضوع يتعلق بالإستقرار النقدي في لبنان.

فاجأ نائب في تيار سياسي زميلاً له ينتمي إلى أحد الأحزاب عندما طلب منه القيام بحملة ضد مناقصة رست على شخصية قريبة من التيار الذي ينتمي إليه.

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خلف الكواليس – الشرق

حذرت مرجعية روحية بارزة من ان تكون كل الايجابيات التي جرى الحديث عنها سابقا، والتي رافقت عملية التحضير لانجاز قانون جديد للانتخابات، ذهبت ادراج الرياح ليقع لبنان في فخ الفراغ القاتل..

رأى قيادي حزبي أن الأمور قد تسير الى مزيد من التعقيد في مسألة قانون الانتخابات، لأسباب غير تلك المعلنة، وتتحول الأزمة الى أزمة وطنية بانتظار ما سترسو عليه تطورات المنطقة؟َ

نقل أحد النواب عن الرئيس سعد الحريري تأكيده ان موضوع التصويت في مجلس الوزراء هو حق وواجب ودستوري، أما فيما يتعلق بقانون الانتخابات فالمسألة تختلف والمطلوب هو التوافق لا تغليب فريق على آخر..

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