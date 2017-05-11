بالفيديو: عمرها 90 عاماً وأجرت 10 آلاف عملية وتواصل عملها!

بعد 67 عاما في عالم الطب أجرت خلالها أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، مازالت الروسية آلا ليفوشكينا تمارس عملها كطبيبة جراحة في عامها الـ89!.

بدأت ليفوشكينا مسيرتها المهنية في عالم الطب عندما عملت كطبيبة في فريق للإسعافات الجوية كان يطير إلى القرى الروسية البعيدة ليسعف المصابين والمرضى، وخلال عملها اضطرت للطيران على العديد من الطائرات، حتى انها بدأت بقيادة الطائرات بنفسها.

وفي حديث مع الصحفيين قالت الطبيبة: “أول عمل جراحي قمت به كان بالمشاركة مع الطبيب الشهير بوريس بتروفسكي الذي أعتبره عرّاب الجراحين في الاتحاد السوفيتي واستلم منصب وزير الصحة في فترة من الفترات، اليوم يدعوني الجميع (الجدة الجرّاحة) لأني ما زلت أمارس مهنتي حتى هذا العمر، لا أستطيع التوقف عن ممارسة هذه المهنة، كلّ مرضاي يصبحون مقربين مني، أنا أصلي لأجل شفائهم دائما”.