“يوم غضب” فلسطيني تضامنا مع إضراب الأسرى

دعت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، الخميس، إلى “يوم غضب” في مدن الضفة الغربية كافة، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

ودعت اللجنة “الجماهير الفلسطينية إلى الخروج بمسيرات باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والحواجز العسكرية الإسرائيلية” في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يزور طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسير مروان البرغوثي، وذلك لأول مرة منذ بداية الإضراب في 17 نيسان الماضي، بعد منع مصلحة السجون الإسرائيلية المحامين والهيئات الدولية من زيارته.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام، أوضاعا صحية خطيرة، كما أفاد محامون قاموا بزيارة بعضهم في الأيام القليلة الماضية.

وأوضحوا أن معظم الأسرى المضربين عن الطعام يعانون من جفاف شديد وانخفاض في ضغط الدم واضطرابات في نبضات القلب وعدم القدرة على الحركة.