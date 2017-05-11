هاشم: الاقتراح التأهيلي سقط وطوي

لفت النائب قاسم هاشم الى ان الجميع سلّم ان لا مفر من اعتماد النسبية مشيراً الى تقدُم طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى أكثرية القوى السياسية معتبراً أن الاقتراح التأهيلي سقط وطوي.

وأكد هاشم في حديث لصوت لبنان 100,3-100,5 ان الموضوع ليس موضوع سجال بين رئيس الجمهورية وبري ، بل لكل موقفه ومقاربته من كل المواضيع الوطنية ولا سيما في موضوع مهم مثل قانون الانتخاب الذي يعيد تأسيس السلطة.

وتحدث عن تباين وإختلاف في المقاربات الاّ ان الاساس مشترك حول قانون الانتخاب لأن موقف رئيس الجمهورية سبّاق في دعوته الى النسبية.

واعتبر هاشم أن من حق اي مسؤول ان يستخدم صلاحياته لأن الدستورهو الحكم، كما ان فتح دورة استثنائية من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق الآليات الدستورية .