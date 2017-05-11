البخاري قدم للحريري دعوى لحضور مؤتمر القمة العربية الاسلامية – الاميركية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صباح اليوم الخميس في السراي الحكومي القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري وعرض معه المستجدات والعلاقات الثنائية.

بعد اللقاء قال البخاري: “تشرفت بتقديم دعوة موجهة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى دولة رئيس الوزراء بخصوص المشاركة في مؤتمر القمة العربية-الاسلامية-الاميركية المزمع عقدها يوم 21 ايار في المملكة العربية السعودية، والهدف من القمة هو العمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب وتأسيس وتعزيز قيّم التسامح والقيّم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل اجيالنا في المنطقة العربية”.