الحريري: مثلما حمينا صناعة الأحجار سنحمي كل الصناعات

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه “مثلما حمينا صناعة الأحجار سنحمي كل الصناعات”، لافتاً الى أن أي مجهود لدعم الصناعة والنهوض الصناعي يجب أن يرتكز على ميزاتنا التفاضلية وعلى رأسها الطاقات البشرية التي يملكها لبنان”.

واعتبر الحريري خلال عشاء “جمعية الصناعيين”، أن “الأزمات التي مرت على بلدنا كانت كفيلة بتدمير الصناعة لولا إيمانكم وثقتكم في لبنان”، مؤكداً أن “حكومتنا وضعت أمامها أولوية حماية الصناعة الوطنية والحد من المنافسة غير المتكافئة، بالحدود التي تسمح بها إلتزاماتنا الدولية”.

وأشار الى أن “خطتنا للطاقة على المدى الطويل إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق الإستقرار والإستقلال بالطاقة وتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفاً “بابي مفتوح أمامكم بأي وقت، لنعالج المشاكل والعقبات ولنجد الحلول المناسبة، ونتساعد للنهوض بالصناعة وبكل الاقتصاد اللبناني”.