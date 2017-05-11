مصادر الحريري: لا سبيل غير التوافق للخروج من أزمة قانون الإنتخاب

في وقت استمرت المشاورات الثنائية بين القوى السياسية، وخصوصاً على خطّي عين التينة ـ بيت الوسط، وكذلك بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل”، لم تلغ مصادر مواكبة للاتصالات الإنتخابية احتمال عودة اللجنة الوزارية الى الانعقاد مجدداً في الايام المقبلة، في وقت أكدت مصادر رئيس الحكومة لصحيفة “الجمهورية”، انّ الثابت الأساس الذي يتحرك من خلاله الرئيس سعد الحريري هو تأكيد التوافق الذي لا سبيل غيره للخروج من الازمة الراهنة، وهو ما عادت وشدّدت عليه كتلة تيار “المستقبل” في اجتماعها أمس.

وفيما نقل عن وزير الخارجية جبران باسيل أمس تأكيده التمسّك بالخيار التأهيلي كخيار ثابت، أي ان يكون ملازماً لأيّ صيغة للقانون النسبي ايّاً كان شكل الدوائر، وسطى او موسّعة، كان مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري يؤكد من جهته انّ “التأهيلي صار بحكم المنتهي بعد إعتراض قوى وازنة في البلد عليه لا يمكن تخطّيها”.

واذ أشار الحريري الى انّ الامور غير مُقفلة، كشف انّ طرحَ الرئيس بري مُتقدم، لكن تبقى نِقاط كمجلس الشيوخ تحتاج الى درس ووقت، لافتاً الى انّ الجميع موافق على ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء وفق صيغة رئيس المجلس. الّا انّ الحريري اشار الى انّ الوزير باسيل ما زال معترضاً على هذا الطرح ويرفض النقاش فيه حتى من حيث المبدأ.

على انّ اللافت ما أشارت اليه الـ”أو تي في”، الى “انّ التيار الوطني الحر لا يزال متمسّكاً بالتأهيلي، الّا انه لا يعارض مبدئياً طرحَ بري، اذا تمّ حَسم النقاش في مسألتي الدوائر ومجلس الشيوخ. وقالت انّ “التيار” يعمل في الوقت نفسه على طرحٍ يقوم على النسبية في 15 دائرة ، مع إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، إضافة الى شروط في طريقة احتساب الفائزين”.