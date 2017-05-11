حمود طلب تكليف الشرطة القضائية ومكتب الادلة التحقيق في حادثة الإعتداء على “الجديد”

أجرى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اتصالا بمدعي عام بيروت القاضي زياد بو حيدر وطلب منه تكليف الشرطة القضائية ومكتب الادلة العلمية للانتقال فورا الى مبنى تلفزيون الجديد لاجراء التحقيق في شأن الاعتداء الذي حصل ليلا على المحطة، والاستماع الى افادة الشهود الموظفين في المحطة والكشف على مكان حصول الاعتداء ورفع البصمات وضبط الكاميرات وتفريغها، توصلا لمعرفة الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم وملاحقتهم جزائيا.

إشارة ان مجهولين أقدموا فجرا على حرق سيارة النقل المباشر وراء مبنى المحطة.