شورتر بعد لقائه الحريري: لإجراء إنتخابات نيابية سلمية وشفافة وفي موعدها

التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وتم البحث في الموعد الوشيك للانتخابات النيابية.

وبعد لقائه الرئيس الحريري قال السفير شورتر: “كما في لقائي مع الرئيس بري منذ بضعة أيام، اليوم بحثت الآن مع الرئيس الحريري وقبل قليل مع وزير الخارجية جبران باسيل الموعد الوشيك للانتخابات النيابية. رحبت بالزخم السياسي الذي أعاد إحياء مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة واعادة تفعيل مجلس النواب. كما وأعاد نشاط لبنان على صعيد التواصل الدولي آخره حضور لبنان القوي في مؤتمر بروكسيل الشهر الماضي. كما يعزز التعاون الثنائي القوي المستمر بين المملكة المتحدة ولبنان”.

وتابع: “آمل أن يستمر هذا الزخم السياسي المستجد منذ بضعة أشهر. وفي هذا الصدد، أشرت لكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بيانات المجتمع الدولي الأخيرة، والتي تشّجع جميع الأطراف على استخدام الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق حول إطار لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وفي موعدها. وسرّني اتفاقي والرئيس الحريري على ان يشمل القانون الانتخابي الجديد كوتا للنساء”.

وختم: “هناك واحد وأربعون يوماً يفصلنا عن انتهاء ولاية مجلس النواب. لطالما افتخر لبنان وشعبه بتقاليدهم الديمقراطية. إجراء الانتخابات في موعدها أمر أساسي لضمان الحفاظ على ديمقراطية سليمة. ستستمر المملكة المتحدة المتابعة عن كثب النقاشات الدائرة حول قانون انتخابي جديد وموعد الانتخابات”.