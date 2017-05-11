شورتر بعد لقائه الحريري: لانتخابات نيابية سلمية وشفافة وفي موعدها

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، السفير البريطاني هيوغو شورتر، وتم عرض الاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية.

شورتر

اثر اللقاء، قال السفير شورتر: “كما في لقائي مع الرئيس نبيه بري منذ بضعة أيام، بحثت الآن مع الرئيس سعد الحريري، وقبل قليل مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الموعد الوشيك للانتخابات النيابية. ورحبت بالزخم السياسي الذي أعاد إحياء مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة واعادة تفعيل مجلس النواب. كما وأعاد نشاط لبنان على صعيد التواصل الدولي آخره حضور لبنان القوي في مؤتمر بروكسيل الشهر الماضي، كما يعزز التعاون الثنائي القوي المستمر بين المملكة المتحدة ولبنان”.

وامل شورتر “أن يستمر هذا الزخم السياسي المستجد منذ بضعة أشهر. وفي هذا الصدد، أشرت لكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بيانات المجتمع الدولي الأخيرة، والتي تشجع جميع الأطراف على استخدام الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق حول إطار لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وفي موعدها. وسرني اتفاقي والرئيس الحريري على ان يشمل القانون الانتخابي الجديد كوتا للنساء”.

اضاف: “هناك واحد وأربعون يوما يفصلونا عن انتهاء ولاية مجلس النواب. ولطالما افتخر لبنان وشعبه بتقاليدهم الديموقراطية”، معتبرا ان “إجراء الانتخابات في موعدها أمر أساسي لضمان الحفاظ على ديموقراطية سليمة”. وشدد على ان “المملكة المتحدة ستستمر عن كثب في متابعة النقاشات الدائرة حول قانون انتخابي جديد وموعد الانتخابات”.

وفد طلابي

والتقى الرئيس الحريري، وفدا طالبيا من مدرسة “الانترناشيونال كولديج” الذي كان يقوم بجولة في ارجاء السراي الحكومي، واستمع الحريري الى اسئلتهم والتقط معهم الصور التذكارية.