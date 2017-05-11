سوري مثّل جريمة قتله شقيقه خنقا في إحدى الخيم في مشاريع القاع

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 13/4/2017، عثر على جثة السوري عدي العلي (1991) داخل حفرة في محلة مشاريع القاع. وبالتاريخ ذاته، أوقف مخفر القاع في وحدة الدرك الاقليمي شقيقه ع. (1990) للاشتباه به.

وأضافت:”في 19/4/2017، وبنتيجة التحقيق المجرى من قبل مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب اليه، وأنه في 30/1/2017 ولأسباب عائلية، أقدم على خنق المغدور بيديه داخل احدى الخيم في المحلة المذكورة، ثم نقل الجثة الى بستان زيتون، وعمد الى تعليقها بواسطة شال بشجرة. كما اعترف باصطحاب جاره في السكن السوري م.م.( 1969) للبحث عن شقيقه، حيث أوهمه بأنه شنق نفسه، وقاما بوضعه داخل حفرة.

ولفتت إلى أنه جرى بعد ظهر اليوم في 11/05/2017 تمثيل الجريمة، في حضور كل من المدعي العام في البقاع القاضي فريد كلاس، قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين، آمر مفرزة بعلبك في وحدة الشرطة القضائية المقدم فادي الحلاني وعدد من رتباء المفرزة.