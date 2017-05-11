طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل (دون معدلاتها الموسمية)، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات وعلى الساحل احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: انحسرت الكتل الهوائية الحارة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط ليسيطر طقس ربيعي معتدل منعش وضبابي ليلا.

الطقس غدا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات وعلى الساحل احيانا، أمّا يوم السبت فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا.

تراوح درجات الحرارة على الساحل بين 14 الى 26 درجة، فوق الجبال بين 15 الى 22 درجة، في الأرز بين 11 الى 18 درجة، في الداخل بين 14 الى 29 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

الانقشاع جيد يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90%.

حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 24 درجة.

الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:05:40 ساعة غروب الشمس:19:29