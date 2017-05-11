ظريف: السعودية ليست مؤهلة لتهديدنا

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السعودية بإثارة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا في الوقت نفسه أن الرياض ليست بمستوى يمكنها من إطلاق تهديدات بحق طهران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية في معرض تعليقه على التصريحات السعودية الأخيرة بشأن إيران: “تحاول السعودية توتير الأجواء في المنطقة وتمضي في سياستها الخطيرة”، معتبرا أن “السعودية ليست بالمستوى الذي يمكّنها من إطلاق تهديدات ضد إيران”.

وتأتي تصريحات ظريف كحلقة جديدة من سلسلة ردود الأفعال الإيرانية الغاضبة على تصريحات حادة أطلقها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا إذ تعهد بحماية المملكة مما وصفه بجهود طهران للهيمنة على العالم الإسلامي. وقال ولي ولي العهد: “للنظام الإيراني هدف رئيسي في الوصول إلى قبلة المسلمين.. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران”.