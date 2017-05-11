العجوز لنصرالله: يضحك كثيرا من يضحك أخيرا وأن غدا لناظره قريب

رد رئيس مجلس قيادة “حركة الناصريين الأحرار” الدكتور زياد العجوز على كلمة أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله التي ألقاها مساء الخميس، وقال: “لقد استمعنا الى الاسطوانة المعتادة التي دأب على استخدامها حسن نصرالله حيث يطلق العنان لمخيلته الزائفة ولتوتره الدائم الملاحظ عليه من خلال القائه لكلمته، مستخدما مرادافات وتفاصيل لا تمت للحقيقة بصلة في كل الملفات، مستغلا القضية الفلسطينية شماعة لتغطية ارتكابات ميليشياته وإجرام أسياده الفرس في الدول العربية”.

وتابع العجوز ،لم نكن بصدد الرد على حسن ،لأننا مللنا من الرد على نفس هذه الإسطوانة.. ولكن نريد أن نقول له بأنه مهما تطاول على زعامة الأمتين الإسلامية والعربية المتمثلة بالمملكة العربية السعودية فسيزيدنا هذا الأمر تمسكا وإيمانا بقيادة آل سعود الحكيمة..

أما فيما يتعلق بإستخفافه واستهزائه بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فنقول لحسن ان هذا الشاب الأمير قض وسيقض مضاجعكم أينما كنتم فهو من سلالة أشرف الناس العروبيين المسلمين الأبطال..نعم انتظر يا حسن ما بعد القمم التي ستعقد في السعودية لأن المملكة هي ليست قبلة للمسلمين فقط بل هي قبلة للعالم كله ..ويضحك كثيرا من يضحك أخيرا وأن غدا لناظره قريب.