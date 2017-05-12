تحت المجهرالجمعة 12 أيار 2017 ضبط 17 كيلو من الكوكايين في يوم واحد بمطار بيروت!ضبطت جمارك مطار بيروت نحو 12 كلغ من الكوكايين موضبة بطريقة محترفة في حقيبة راكبة آتية من فنزويلا عبر اسطنبول.وقد توجه وزير المالية علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر والاجهزة القضائية والامنية الى المطار.وكان رجال الجمارك ضبطوا فجراً، 5 كيلوغرامات ونصف كيلو من الكوكايين بحوزة أميركي عبر رحلة الطيران الأثيوبي آتية من أديس أبابا.وقد توجّه وزير المالية علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر والأجهزة القضائية والأمنية إلى المطار. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين عبر المطار… وتوقيف الفاعلكلمات مفتاحية:الكوكايينالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام