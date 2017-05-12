ضبط 17 كيلو من الكوكايين في يوم واحد بمطار بيروت!

ضبطت جمارك مطار بيروت نحو 12 كلغ من الكوكايين موضبة بطريقة محترفة في حقيبة راكبة آتية من فنزويلا عبر اسطنبول.

وقد توجه وزير المالية علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر والاجهزة القضائية والامنية الى المطار.