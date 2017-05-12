مواطن يتعرّض لحادث غريب جداً في المصرف

في موقف قد يتمنى الكثيرون أن يحدث لهم، فوجئ مواطن كويتي أثناء إجرائه عملية سحب من حسابه المصرفي الشخصي بأنه تم إيداع مبلغ قدره 63 مليوناً و100 ألف دينار كويتي (206,990,450 دولاراً أميركياً)، من دون علمه بكيفية إيداع المبلغ المذكور، وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وتقدم المحامي سعد الراشد نيابة عن موكله المواطن بشكوى للنائب العام تفيد بأن المواطن اكتشف وجود مبلغ ضخم في حسابه من دون أي علم بمصدره أثناء إجرائه عملية سحب بمنطقة الدوحة، فما كان من المواطن إلا أن قام بتصوير الشاشة على الفور والتقدم بشكوى رغبة منه في التحقيق حول المبلغ المذكور في حسابه؛ وذلك منعاً للشبهات وإبراء لذمته المالية من تلك الملايين، مطالباً بالتحقيق في الشكوى الماثلة لبيان حقيقة المبلغ ومصدره وكل من تدخل في إيداعه أو تحويله بكل الأشكال والأحوال.

وأشار المحامي الى أن الشكوى المقدمة تمت إحالتها من النائب العام على النيابة، وذلك للتحقيق فيها وسؤال الشاكي عن كل التفاصيل الخاصة بتلك الشكوى.