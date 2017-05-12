باسيل: لقانون يحترمنا ويشبهنا ويمثلنا ويحافظ على وحدتنا مهما كانت التهديدات

أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الإنفتاح على الجميع حتى النهاية وإستيعاب الجميع لأن هناك حاجة إلى قانون يستوعب كل اللبنانيين ولا يترك أحدا بتمثيله في الخارج.

ولفت باسيل خلال افتتاح بلدية الحدت، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ساحة وشارع باسم الرئيس العماد ميشال عون، إلى الحوار والمبادرة بصمت أو في الظل، للتحرك من أجل وصول الى القانون المنشود.

وأضاف:”سنفتح صفحات ونطوي صفحات، وسنفتح دورات ونطوي التمديد الى النهاية والى الابد حتى يكون لدينا قانون جديد. نريد قانونا يحترمنا ويشبهنا ويمثلنا ويراعي خصوصياتنا ويحافظ على وحدتنا مهما كان اسمه، المهم أنه يكون فيه نسبية ليمثل الجميع ولكن ليس فيه استنسابية، نريد قانونا فيه ضوابط لتنوعنا وحافظ لوحدتنا، ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت الاغراءات، ولن تكون أكثر من النفط، ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت التهديدات لأنها ليست أكبر من الشهادة التي قدمها أهل هذه البلدة، ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت المهل لأنه ليس لدينا مهلة الا مهلة واحدة هي آخرتنا وهذا البلد لا آخرة له بل لديه القيامة والحياة”.