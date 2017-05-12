ترامب يعزّز الأمن الإلكتروني للحكومة الاتحادية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمراً تنفيذياً يهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني للحكومة الاتحادية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية، بحسب مسؤول بارز بالإدارة الأميركية، كما نقلت رويترز.

ولم يتسن حتى الآن الاطلاع على نسخة من الأمر الموقع، وهو أول إجراء مهم يتخذه ترامب لمعالجة ما يسميه أولوية عليا لإدارته.

ويأتي الأمر التنفيذي الذي تأجل طويلا بعد أن كاد ترامب أن يوقع أمرا مماثلا بشأن الأمن الإلكتروني بعد أيام من توليه الرئاسة في يناير، إلا أنه جرى سحبه للسماح بمزيد من المدخلات من الوكالات الاتحادية المختلفة والتشاور مع الخبراء.