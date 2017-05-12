معدات طبية من سفارة أوستراليا للجمعية الطبية الإسلامية في سير الضنية

أقيم في مركز الإيمان الصحي للرعاية الصحية الأولية في بلدة سير ـ الضنية التابع للجمعية الطبية الإسلامية، برعاية السفير الأسترالي في لبنان غلين مايلز ممثلا بإدوارد راسيل، حفل تدشين والمولد الكهربائي الخاص بالمركز، والممولين من السفارة الأوسترالية في لبنان، بحضور رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة ممثلا بالمهندس واصف مجذوب، رئيس مكتب أمن الدولة في عكار المقدم خالد الحسيني، رئيس الجمعية الطبية الإسلامية الدكتور محمود السيد، طبيب القضاء الدكتورة بسمة شعراني، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

بعد قص شريط الإفتتاح جال وفد السفارة الأوسترالية على أقسام المركز واستمع لشرح من مديره حول أبرز الخدمات التي يقدمها للمرضى من اللبنانيين والسوريين، والتطور الذي شهده في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد تضاعف أعداد المستفيدين وزيادة الكثير من الخدمات.

السيد

بعد ذلك أقيم حفل فطور في “أوتيل سير بالاس أوتيل (الجزار)، رحب خلاله مدير مركز الإيمان الصحي في الضنية محمود السيد بالحضور، وأشار “للحرمان الذي تعاني منه منطقة الضنية على كافة الصعد، وخصوصا من الناحية الصحية، والدور الذي تمارسه الجمعية من اجل التخفيف عن كاهل المواطنين والحد من الحرمان”، شاكرا السفارة الأسترالية على “مبادراتها لدعم المنطقة”.

راسيل

وألقى راسيل كلمة أعرب فيها عن “شكره للجمعية الطبية الإسلامية على حسن الإستقبال والتنظيم، وتأثره بما يقدمه المركز من خدمات بالرغم من الظروف الصعبة، وسعادته بالشراكة المثمرة بين السفارة الأوسترالية ومركز الإيمان الصحي، وسيكون هناك المزيد من المشاريع لمنطقة الضنية”.

الشعراني

ورحبت طبيبة قضاء المنية ـ الضنية الدكتورة بسمة الشعراني بالوفد الأوسترالي، وأشادت”بالجهود المبذولة في مركز الإيمان الصحي في سير ـ الضنية والتطور الذي شهده خلال سنوات قليلة، والجمعية الطبية الإسلامية لإيلائها منطقة الضنيةالإهتمام اللازم، وتقديمها الخدمات الصحية لأصحاب الحاجة من اللبنانيين والسوريين، ونوهت بأعمال جهاز الطوارئ والإغاثة في ظل الحاجة الملحة والنقص الحاد في الخدمات الإسعافية في المنطقة”.

وتخلل الحفل عرض فيلم عن المركز، وفي الختام قدم رئيس الجمعية الدكتور محمود السيد درعا تقديرية لممثل السفير الأوسترالي.

بعد ذلك زار الوفد الأوسترالي مستشفى دار الشفاء في طرابلس، حيث كان في استقباله مدير عام المستشفى أحمد خالد ونائبه محمد زيلع، حيث اطلع على أقسام المستشفى، كما زار الوفد مركز جهاز الطوارئ والإغاثة.