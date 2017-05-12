المرصد السوري: تركيا تخطط لاجتياح إدلب

لفت “المرصد السوري لحقوق الانسان” إلى أن “مجموعة من المشايخ بدأوا توزيع بيان على علماء دين سوريين متواجدين في تركيا، ومقربين من السلطات التركية، وعلماء دين موجودين داخل الأراضي السورية، وذلك من أجل اصدار فتوى تشرع دخول القوات التركية، والمشاركة مع فصائل مسلحة من أجل السيطرة على محافظة إدلب، وإنهاء وجود مجموعات مثل “هيئة تحرير الشام” ومجموعات أخرى مرتبطة بها “.

وكانت “هيئة تحرير الشام” قالت في بيان لها، إنها ومن خلال عدة مصادر أطلعت على تحركات غير مسبوقة من قبل من أسمتهم “فلول الفصائل المفسدة سابقاً”، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تهدف إلى توغل وتدخل يستهدف الشريط الحدودي ومن ثم عمق المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في إدلب، وذلك انسجاماً مع مقررات أستانا”.