كرم: النسبية محور النقاش بين الفرقاء

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن ما يتم التداول به حالياً هو القانون القائم على النسبية مع نقاش حول عدد الدوائر والصوت التفضيلي وإمكانية نقل مقاعد ايضاً وهي تندرج كلها تحت عنوان تحسين التمثيل.

كرم وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، تحدث عن ايجابيات في النقاش الحاصل والكل منفتح على التفاهم، مشيراً الى ان نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان يقوم بحركة ملفتة ومنتجة في اللحظات الأخيرة قبل الدخول في مهلة جديدة.

واعلن عن تقارب بين “القوات” وحزب الله” حول قانون الانتخاب، لافتاً الى ان طرح كل خطوة أوشرط لتحسين التمثيل.