فرعون: لاتفاق على قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح

أقام نادي “الراسينغ” الرياضي حفل عشاءه السنوي في الـ The One، في حضور ممثل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني إيلي حاصباني، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، رئيس النادي جورج فرح، المرشد الروحي للنادي الأب الياس فرح، عضو الاتحاد اللبناني لكرة القدم وائل شهيب، رؤساء الأندية وأعضاء بلدية بيروت وفاعليات رياضية واجتماعية واعلامية.

وأشار فرعون إلى هدف الإهتمام بالرياضة والنشء والدفع نحو الإصلاح ومحاربة الفساد، لأن الرياضة كما باقي القطاعات في البلد بحاجة لإصلاح، والإصلاح بالرياضة يبدأ من كرة القدم.

أثنى على جهود ادارة النادي والقيمين على رأسهم الرئيس جورج فرح والمرشد الروحي الأب الياس فرح، وجبران قطيني وجورج حنا، ورئيس مجلس الأمناء روجيه صهيون والشركات الراعية، مهنئا أكاديمية النادي المجانية على عملها في بناء جيل واعد واستقطابها للأولاد الذين بلغ عددهم 200 ولد في كافة الفئات العمرية.

كما هنأ العهد على لقب البطولة، مبديا رضاه عن حلول الراسينغ بالمركز السادس، متمنيا نتيجة أفضل في الموسم المقبل.

وفي الشأن السياسي، دعا فرعون إلى حل سريع لمشكلة النازحين السوريين، متمنيا التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لكل الأطراف.