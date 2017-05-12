جعجع إلتقى وفداً من “الجماعة الإسلامية” والمطران رحمة ورؤساء بلديات دير الاحمر

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من الجماعة الإسلامية، ضمَّ رئيس المكتب السياسي أسعد هرموش، عضو المكتب السياسي النائب السابق د. زهير العبيدي، المسؤول السياسي في جبل لبنان المهندس عمر سراج، دعاه الى حضور المؤتمر العام لـ”الجماعة” الذي ينعقد يوم الأحد في 14 من الحالي في البيال، في حضور مدير مكتب جعجع ايلي براغيد ومسنشار رئيس الحزب للعقلاات الخارجية ايلي خوري.

(تصوير ألدو أيوب)

من جهة أخرى، عرض جعجع مع راعي أبرشية بعلبك- دير الأحمر للموارنة المطران حنّا رحمة، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، ورئيس بلدية عيناتا ميشال رحمه، الدراسة الأولية لمشروع النفق الذي يربط محافظة الشمال بمحافظة بعلبك-الهرمل، في حضور منسق القوات في البقاع الشمالي مسعود رحمه ومساعده حكمت النخلة.