عدوان: دخلنا العدّ العكسي لاقرار قانون الانتخاب

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن موقف الفرقاء خلال الايام الماضية يختلف إيجاباً عن السابق، كاشفاً “أننا دخلنا العدّ العكسي لاقرار قانون الانتخاب”.

وأشار عدوان، في حديث لـ”mtv”، إلى “اننا بتنا نتحدث عن مهلة وحيدة هي 19 حزيران وهذا ما يتطلب فتح دورة استثنائية”، مؤكداً سقوط اللعب على المهل.

وكشف عن وجود تفاهم على فتح دورة استثنائية في حزيران، مشددا على ان موقف “القوات” و”التيار” هو نفسه في أدق التفاصيل.