السفارة الألمانية: ألمانيا تدعم للبنان انمائياً وستمنحه مليون دولار في العام 2017

وزعت السفارة الالمانية بيانا عن مشاورات التعاون الانمائي التي عقدت في برلين في 10 و11 ايار، مع الوفد اللبناني برئاسة المستشار الاعلى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نديم المنلا وبمشاركة سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب.

ولفت البيان الى ان مديرة قسم الشرق الاوسط لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية كريستين توتسكي، ان المانيا هي ثاني أكبر داعم للبنان من خلال منحه دعما ماديا قدره مليون دولار في العام 2016، مشيرة الى مساهمة المانية مماثلة للبنان في العام 2017. وأبدت تقديرها الكبير لمساهمة لبنان بالدعم الاجتماعي العام من خلال إستضافته أكثر من 1,5 مليون نازح سوري ولاجىء فلسطيني.

من جهته، شدد رئيس الوفد اللبناني على ضرورة تعويض الخسائر الاقتصادية ومعالجة البنية التحتية لتوفير مستقبل إقتصادي وإجتماعي واعد للبنانيين. وتوافق الوفدان على ضرورة تطوير المؤهلات المهنية في لبنان وإيجاد فرص عمل في مجال البنية التحتية.

كما وعد الوفد الالماني بمواصلة الدعم في مجال التعليم المدرسي لأطفال النازحين السوريين وتغطية الرسوم المدرسية لاكثر من 200 الف طفل لبناني في المدارس الرسمية هذا العام. بالإضافة الى ضرورة المحافظة على المستوى العالي لدعم المجتمعات المضيفة والمساعدات الانسانية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. واوضحت السفارة الالمانية ان هذا الاجتماع يعتبر خطوة أولى في مشاورات التعاون الانمائي الالماني اللبناني منذ 15 سنة.