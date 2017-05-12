حاصباني يبدأ جولته في زحلة: لا قلق على اتفاق معراب والنقاش تقني بحت

بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني جولته في زحلة من دارة رئيس كتلة زحلة النائب طوني بو خاطر، بحضور النواب: عاصم عراجي، جوزف المعلوف وشانت جانجانيان ومنسق القوات ميشال تنوري.

وأمل بو خاطر أن تثمر الجهود المصبوبة لخدمة المواطنين خيرا، لافتا إلى أن زحلة عاصمة البقاع المحروم تاريخيا داعياً إلى رفع الغبن.

وأعلن حاصباني أنه في زحلة الحبيبة التي يفتخر بها لبنان ليسمع هموم الناس وليعاين عن كسب، موضحاً أنه كنائب رئيس مجلس الوزراء يعاون الرئيس سعد الحريري في متابعة ملفات المناطق تمهيدا لعقد اجتماعات حكومية في المناطق ومنها زحلة.

وأكد حاصباني أن كله ثقة أن الجميع يضع قانون الانتخاب اليوم على السكة الصحيحة فمرحلة الطروحات انتهت، مضيفاً: لا قلق على اتفاق معراب والنقاش تقني بحت.