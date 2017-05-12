الحريري عرض الاوضاع مع لاسن

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط”، سفيرة الاتحاد الاوروربي في لبنان كريستينا لاسن، وعرض معها آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

كما التقى النائب اسطفان الدويهي يرافقه نجله انطوان. وعلى الاثر، قال الدويهي: “بحثنا مع الرئيس الحريري الاوضاع الراهنة واهمية التوصل الى قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل تمهيدا لاجراء هذه الانتخابات، ولمست لديه تفاؤلا بهذا الشأن. كذلك تطرقنا الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط والصعب وضرورة ايلائه اهتاما كبيرا”.

أضاف: “ان المنطقة مقبلة على استحاق كبير وعلينا نحن في لبنان ان نكون جاهزين وواعين لتداعياته، وقد وجدت لدى دولته حرصا ومسؤولية كبيرين حيال هذا الامر وعملا جديا لتعزيز الوحدة الوطنية”.

كما التقى الحريري وفدا من عائلة الراحل مارون سمعان، شكر له تقديمه واجب العزاء بالفقيد. واستقبل ايضا، وفداً طلابياً من الصف الخامس ابتدائي في مدرسة الـAC.