بالصور – حاصباني من مستشفى المعلقة: نعمل على تأمين أفضل معايير الاستشفاء والطبابة

أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أنه يعمل على تأمين الموارد الضرورية لتطوير المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنه ينظر اليوم باستراتيجية إعادة هيكلة شاملة للقطاع الصحي في لبنان لتأمين أفضل معايير الاستشفاء والطبابة.

وأوضح لدى وصوله إلى مستشفى المعلقة، أنه يسعى مع البنك الدولي لتمويل تجهيزات المستشفيات الحكومية وخصوصا تفعيل البرامج المعلوماتية، مؤكدا العمل على وضع سقوف مالية كافية للحد من عقود المصالحة وتحاشي تخطي السقف المالي وبالتالي التأخير في دفع مستحقات المستشفيات الخاصة.

وشدد حاصباني على أن التفاهم المسيحي الوطني مستمر ولا علاقة للنقاش التقني بتفاهم معراب.