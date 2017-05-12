يقترب النظام الإيراني من يوم 19 أيار لانتخاب رئيس جديد له، أو تجديد رئاسة الرئيس الحالي حسن روحاني ويستخدم التياران المنافسان على الكرسي الرئاسي كافة الوسائل والأدوات المتاحة وغير المتاحة على هذا الصعيد، إلا أن صحيفة كيهان القريبة من المرشد، علي خامنئي، لجأت إلى المهدي المنتظر لتدعم موقف منافس حسن روحاني في هذه الانتخابات.

وفي عددها الصادر يوم الأربعاء نشرت الصحيفة مقالاً تحت عنوان “قد يظهر هذه الجمعة”، وظفت فيه العقيدة المذهبية الاثنا عشرية حول المهدي المنتظر فربطت ما وصفته بـ”اقتراب ظهور المهدي المنتظر” بالتصويت لمنافس حسن روحاني.

وجاء في مقال الصحيفة: “إن علامات الظهور واضحة ومن أهم واجبات الشيعة لخدمة إمام الزمان (المهدي) في العصر الراهن.. هو تمهيد الأرضية لظهوره”.

وفي الوقت الذي دعت فيه الصحيفة إلى “دفع المجتمع الإيراني والمجتمع العالمي” نحو “المهدوية”، وصفت انتخاب حسن روحاني قبل أربعة أعوام رئيساً لإيران بـ”المصيبة” التي “ظهرت في مركز محور المقاومة” واعتبرته معادياً لـ”فكرةالمقاومة وربط حياته ووجوده بالتبعية العمياء للحضارة الغربية”، على حد تعبير الصحيفة.