“الحشد الشعبي” يبدأ عملية بالقرب من الحدود السورية

بدأت قوات الحشد الشعبي العراقية الجمعة تنفيذ عملية باتجاه بلدة القيروان القريبة من الحدود السورية غرب الموصل، في اطار الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد.

وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس “انطلقت عملياتنا الساعة الخامسة صباحا على محاور عدة (…) الهدف الانطلاق نحو الغرب” باتجاه الحدود مع سوريا.

وأشار المهندس الى “إطلاق اسم عمليات محمد رسول الله الثانية” على العملية التي انطلقت اليوم.

واكدت قيادة العمليات المشتركة انطلاق العملية التي قالت انها تجري بإسناد طيران الجيش وتهدف الى “تحرير مناطق القيروان والبعاج ضمن عمليات قادمون يا نينوى”. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول “تنفذ قوات الحشد الشعبي هذه العملية مسنودة بغطاء جوي من مروحيات عراقية”. وردا على سؤال عن الهدف منها، قال “لا بد لنا من تحرير هذه المناطق المهمة المرتبطة مع الحدود السورية”. وتوقع ان “تكون العملية سريعة لان هناك انهيارات في صفوف داعش”.

وتقدمت قوات الحشد الشعبي التي استعادت مئات القرى في الصحراء الواقعة جنوب غرب مدينة الموصل، من خمسة محاور باتجاه تحرير القرى قبل ناحية القيروان واشتبكت مع الجهاديين. وتعد القيروان الواقعة في محافظة نينوى، وكبرى مدنها الموصل، من المواقع التي تربط المحافظة مع الحدود السورية والتي يتخذها الجهاديون منافذ للتواصل مع آخرين في سوريا.

في غضون ذلك، تواصل القوات العراقية المعارك لاستعادة السيطرة على باقي مناطق الجانب الغربي من مدينة الموصل، آخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد.