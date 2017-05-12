“قوى الأمن” للتلاميذ: للانضباط في احتفالات انتهاء العام الدراسي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “اعتاد أبناؤنا من طلاب صفوف البكالوريا – القسم الثاني عند نهاية العام الدراسي بالإحتفال بإنهائهم المرحلة الثانوية، من خلال تنظيم مواكب سيارة تجوب الشوارع، بحيث يقومون في خلالها بإخراج رؤوسهم وأجسامهم من نوافذ السيارات ومن فتحات الأسقف تعبيرا عن فرحهم، فضلا عن استعمال المفرقعات النارية وأساليب أخرى، الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة العامة وعلى حياتهم وحياة المواطنين، وقد يؤدي إلى وقوع اصطدامات مرورية ينتج عنها سقوط قتلى وجرحى، كما حصل في الأعوام السابقة. كذلك قد يتسبب في حصول إشكالات بينهم وبين أشخاص آخرين على الطرقات.

تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلابنا الأعزاء حفاظا على سلامتهم، بضرورة الإمتناع عن القيام بمثل هذه الممارسات والأفعال التي تشكل مخالفة للقانون ويعاقب عليها”.