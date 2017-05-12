بري: لا نستطيع القول انّ الامور مقفلة والابواب “مسكّرة”

إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله في استعجال الوصول الى قانون، وقال أمام زوّاره: “على رغم التباين الحاصل لا نستطيع القول انّ الامور مقفلة والابواب “مسكّرة”، فقد تظهر إيجابيات في اي لحظة. لا اقول ذلك لأنني أملك معطى ما، لكن نحن في لبنان”.

وإذ اشار بري الى مسار النقاشات العالق بين الايجابية والسلبية، لأنه يشهد صعوداً وهبوطاً وتوافقاً على امر أحياناً ثم اختلافاً عليه حيناً آخر، قال: “النقاشات تجري هكذا، وبالتالي يجب ان نخرج من هذه الحالة”.

وختم بري: “حذّرت وما زلت أحذّر كل الفرقاء من المنحى الطائفي المدمّر والذي خبرنا كلنا نتائجه الوخيمة، ومع الأسف أقول إن استمرّينا على هذا المنحى فكيف ستكون هناك قيامة للبنان؟”