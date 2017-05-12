مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 12/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

في تقارير دبلوماسية أن المنطقة ستنتقل قريبا الى مرحلة جديدة ستكون معها الأزمة السورية متجهة الى حرب ميدانية على الارهاب بقيادة أميركية والأزمة اليمنية الى حل سياسي يعطي دورا لنجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والليبية الى تهدئة الوضع لصالح الإفادة من النفط والعراقية الى برمجة العيش المشترك.

وتشير هذه التقارير الى أن لبنان سيشهد انفراجا كبيرا في وضعه من خلال الاتفاق على قانون للانتخاب وعلى حملة ترويج للموسم السياحي صيفا.

وفي قانون الانتخاب ترقب خطوة كبيرة في عطلة الاسبوع من خلال المشاورات غير المعلنة وعلى أساس مشروع الرئيس نبيه بري المتعلق بالنسبية.

وفي اتصالات جارية لتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء ينتظر ان يكون الطرح النسبي مدار تمحيص اضافة الى جدول أعمال حافل.

وغداة مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أعلن الحزب عن تسليم الجيش مناطق السلسلة الشرقية وصولا الى غرب بلدة الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون.

وقد أحدثت هذه الخطوة ارتياحا سياسيا وشعبيا.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

بدأ حزب الله فعليا رحلة العودة من سوريا بعد كلام امينه العام السيد حسن نصرالله امس؟ فما يسمى الاعلام الحربي اعلن ان الحزب سلم مواقعه العسكرية في جرود السلسة الشرقية إلى الجيش اللبناني، مخليا غرب الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون وغيرها.

بعد آلاف القتلى في صفوصه، وآلاف الجرحى، بعد مئات آلاف القتلى والجرحى السوريين، وملايين المشردين والمهجرين، بعد دماء وأوجاع وآلام ودمار مدن وزوال أحياء ومحو ذكريات، وعلى وقع التطورات الإقليمية، وقبيل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، يبدو أن ايران أصدرت القرار بأن يبدأ حزب الله انسحابه التدريجي من المعارك في سوريا.

وفي مقابلة على روتانا خليجية أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن بشار الأسد أكبر مجرم في عصرنا هذا، أن خطابات نصر الله لا تفيد لبنان وهناك خلافات كبيرة معه في نظرته الإقليمية، لكن هذا لا يعني أن نوقف البلد.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

نحن في اجواء تسوية اقليمية تنسحب مفاعيلها على لبنان، السؤال سببه امران لافتان: الاول اعلان السيد حسن نصرالله انسحاب حزب الله من الجانب اللبناني من السلسلة الشرقية وتسليمه للجيش، والثاني الاعداد الهادئ وعلى نار بطيئة لقانون انتخابي يرضي كل المكونات اللبنانية، فالانسحاب العسكري الحدودي لحزب الله قد يشكل بداية لانسحاب شامل من الداخل السوري، وهو امر ستكون له انعكاسات ايجابية على الواقع اللبناني.

انتخابيا، القانون المنتظر اخذ طريقه الى البحث الهادئ والمعمق في ان، ووفق المعلومات المسربة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية فإن البحث يتركز على قانون يرتكز على النسبية، بعدما ثبت للجميع ان القانون التأهيلي لن يمر لاسباب كثيرة، وعليه فإن النقاش داخل الغرف المغلقة يتمحور الان حول عدد الدوائر وعلى اي اساس سيعتمد الصوت التفضيلي اضافة ما اذا كان اقرار القانون النسبي سيتزامن مع انشاء مجلس للشيوخ ام لا.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

تكون الاتصالات فقط مفتوحة بين القوى السياسية فيما الدستور تتآكل مهله يوما بعد يوم، معلومات الـ Nbn بشأن النقاش الدائر حول صيغ القانون الانتخابي وان تجاوزت القانون التأهيلي الى القانون النسبي وفق الصيغة التي قدمها الرئيس نبيه بري، فهذا لا يعني ان الترف في النقاش مشرع على اللازمان واللاحدود.

فمهلة الخامس عشر من ايار التي حددها الرئيس بري لسحب مشروعه من التداول لم يبق منها سوى 48 ساعة لا اكثر، وبعدها من يضمن لمن يطمح لاستعجال انشاء مجلس للشيوخ ان يبقى في متناوله صيغة ليس بمثل صيغة الرئيس بري وحسب، بل بأقل منها طرحا وصلاحيات اخذت من مجلس النواب لتعطى لمجلس الشيوخ، صيغة الرئيس بري التي اعتبرتها اكثر من مرجعية وطنية وبالاخص مسيحية فرصة لا يجب اضاعتها قد لا تتكرر مرة جديدة.

النائب جورج عدوان قال للـNbn انه سمع كلاما من الرؤساء الثلاثة يؤكدون فيه قرار التوصل الى قانون جديد كاشفا ان دورة استثنائية ستفتح قريبا ولن تنتظر نهاية شهر ايار، وايا يكن فموقف الرئيس بري سيبقى هو هو ويؤكد عليه باستمرار من انه اذا استمرينا في المنحى الطائفي المدمر الذي خبرنا نتائجه الوخيمة، متسائلا كيف ستكون قيامة لبنان؟

ومن التدمير الناجم عن المنحى الطائفي الى الدكاكين التي تتولى ادوارا مدمرة وفتنوية، فدكانة الجديد مستمرة بالتفلت من ادنى حد من الاخلاقية والقيم الوطنية وهي تسعر كل يوم الحملات الافترائية ضد حركة امل والرئيس بري الذي تقدم اليوم بدعوى ضدها ممثلة برئيس مجلس ادارتها تحسين خياط وابنته كرمى ومديرة الاخبار والبرامج السياسية مريم البسام امام النيابة العامة التميزية اتخذت صفة الادعاء الشخصي وذلك بجرم الافتراء والتجني ومخالفة قرارات قضائية واثارة نعرات طائفية ومذهبية.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

الإعلام، الجو إيجابي… وفي الصمت السياسي، مؤشر غير سلبي… أما في النتائج، فلا شيء ملموسا إلى الآن، أقله في العلن، باستثناء التأكيد أن المشاورات مستمرة للتوصل إلى قانون انتخاب يقي البلاد شر الفراغ أو التمديد أو الستين…

غير أن الملموس، لا بل المكشوف والمفضوح، هو اصرار البعض المعروف على اختلاق شرخ وهمي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ممننين النفس ربما، بالعودة إلى البلاد إلى زمن مضى، فيعيدون الاعتبار لأدوار عادت إلى أحجامها، مستعيدين أمجادا ضاعت، بعدما بنيت خلال سنوات وعقود على رمال تشتت الآخرين.

فتحت هذا العنوان، طفت على السطح اليوم محاولة جديدة للإظهار، وكأن هناك خلافا طارئا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية دعوة الأخير من الجانب السعودي للمشاركة في القمة التي تعقد في اطار زيارة الرئيس الأميركي للمملكة. غير ان معلومات الـ otv تؤكد في هذا المجال، أن ما يشاع بعيد كل البعد عن الواقع، فالتنسيق قائم، ولا اختلاف أو خلاف، بدليل مرافقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لرئيس الحكومة في الزيارة.

وفي غضون ذلك، برز في الساعات الماضية كذلك أكثر من دليل إلى أن السجال الكهربائي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا يعدو كونه غيمة صيف عابرة، في سماء علاقة باتت ثابتة، ولو اعترضت سبيلها بعض المطبات، خصوصا أن ما يجمع الطرفين أبعد بكثير من تفصيل تقني، ومحوره التمثيل الصحيح، الذي يبقى ضمان الوحدة في لبنان، على ما اكد رئيس الجمهورية اليوم.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

أنجزت المهمة كما أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وسيجت الحدود عند السلسلة الشرقية للبنان بالدم الذي استعاد الارض وحمى العرض.. كعادتهم اتم مجاهدوا المقاومة المهمة، فكانت بريتال، حام، معربون، وغيرها، بلدات أبعد عنها كل خطر ارهابي، فسلم ابناؤها المجاهدون مواقعها لرفيق الهدف والسلاح، المسؤول عن حماية الحدود، اي الجيش اللبناني، على ان تسلم الدولة بمسؤولياتها تجاه اهل المنطقة، وتعمل على دعم صمودهم..

حمت المقاومة اهلها من الخطر التكفيري كما حمتهم ولا زالت من الخطر الصهيوني، الباقي عند محاولاته الاختراق ولو برسائل تحت عنوان الحرب النفسية.. رسائل ساقطة من حسابات اهل المقاومة، لكنها شديدة الخطورة في حسابات الخرق التقني الذي طال شبكة الاتصالات اللبنانية بالامس، فرجحت وزارة الاتصالات ومعها شركة اوجيرو ان يكون العدو الصهيوني هو من اخترق الشبكة اللبنانية وبعث رسائل واتصالات تحريضية، مؤكدتان الاستمرار بالتحقيقات للوصول الى كامل المعطيات..

المؤكد ان العدو الصهيوني يتربص بلبنان، لكن هل مؤكد ان جميع اللبنانيين يعون ذلك؟ اما آن الاوان لتحصين قطاع الاتصالات بكل الامكانات بعد ان ملأ البلد اسئلة وقضايا امنية ومالية وسياسية؟ وان كان العدو الصهيوني هو المخترق بحسب الفرضيات الرسمية، فكم مرة اخترق هذا القطاع؟ وان كان قد اخترق الهواتف الثابتة، فكيف بتلك الجوالة؟

في السياسة جولات المشاورات لم تحسن المؤشرات، فبقي القانون الانتخابي عصيا على بعد ايام من الخامس عشر من ايار، وان كان هذا التاريخ اعلانا لانتهاء مبادرة الرئيس نبيه بري الانتخابية، لكنه لا يعني انهاء الامل بالتوصل الى قانون جديد كما قال..

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

علامتان ايجابيتان على مسار قانون الانتخابات، العلامة الاولى وفق العاملين على انضاجه وانجازه ان منسوب الايجابية تجاوز الـ 50% اول مرة منذ بدأ العمل على القانون، والعلامة الثانية ان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لن ينتظر حتى انتهاء الدورة العادية اخر هذا الشهر، هاتان العلامتان يمكن التأسيس عليهما لاحداث الخرق.

في مأزق القانون في مقابل الجو السياسي الذي يميل الى الايجابية برز اليوم كباش قضائي من العيار الثقيل، دعوى جزائية تقدم بها الرئيس نبيه بري ضد تلفزيون الجديد ورئيس مجلس ادارته تحسين خياط ومديرة الاخبار مريم البسام ونائب مديرة التحرير كرمى خياط، فكشفت المحطة عن دعواها ضد الرئيس بري، وكانت لافتة احالة النائب العام التمييزي سمير حمود دعوى الجديد الى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي سبق وشغل منصب المحامي العام الاستئنافي في بعلبك.

ومن خارج السياق تطورات مفاجئة في قطاع الرياضة في التيار الوطني الحر، المدرب غسان سركيس فجر قنبلة بإعلان استقالته من التيار، وجاءت خطوته ردا على استدعائه من المحكمة الحزبية. قبل كل هذه التفاصيل نتوقف عند قضية تتعلق بقوانين الاحوال الشخصية والماكم المتعلقة بالزواج والطلاق وما يعتلي بعضا منها من سلوك وممارسات تطرح اكثر من علامة استفهام عما يجري في بعض الملفات.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

عز المنى.. وهذا ما ندفع به وإليه مذ تطاولت الأيادي والأجساد والأعلام على الإعلام فالجديد التي اعتادت المواجهة امام القضاء المحلي وانتزعت البراءة من المحاكم الدولية ترحب اليوم بخطوة دولة الرئيس نبيه بري اللجوء إلى القضاء وإقتناعه أخيرا بالاحتكام إلى العدل وحي على خير العمل فالقضاء يعوضه عن غوغائية الشارع وأهلا به نصيرا لتغليب الحق على سياسة الحرق وإن كان في الجسم القضائي بعض الحفر الناجمة عن تدخلات سياسية تنصر أولياء أمرها. دعوى باليد.. خير من رصاص من وراء شجرة.. أو مواد حارقة تأتينا قبل طلوع الفجر أو هجوم على المبنى من هاجوج وماجوج.. والدعوى تغني بري كذلك عن طلب المشورة العاجلة من ولي الصحافة غير الفقيه وتضطره الى الاستعانة بخبرة عراب خطوط الوسط على أنواعها.. يديننا ببيع الشاورما وهو يبيع مشتقات من هذه الحروف إلى دول الخليج ويستحصل لقاءها على منصب نقيب.

ولن يليق بدولة الرئيس شاهد من أهل الهوى.. لأن لنبيه بري تاريخا من الهوى السني الشيعي المشترك كما جاء في دعواه اليوم.. وإذا كان منتحل صفة النقيب شاهدا غير ذي قيمة فإن كلام رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ المنصب ودفاعه عن الاعمال الهمجية يضعان صدقية المجلس على المحك فيما يؤمل من هذا المحفل الإعلامي ألا ينظر من عين التينة وأن يتعامل مع الاعتداء على الإعلام بوصفه جريمة يعاقب عليها القانون. وإذا كان النقيب ورئيس المجلس الوطني للإعلام قد دعما ما هو باطل.. فإن ميشال غبريال المر وجد ممرا للتهرب من ضجيج جلساته ومحاكمته على سرقة التسعين مليار ليرة نهبا وعدا من خزينة الدولة.. ومع تثميين خطوة بري بالاحتكام الى القضاء فإن الجديد تدفع عنها تهمة إثارة النعرات الطائفية.. والتي تبعد عنا مسافات ضوئية لا بل إن الطائفية تصل الى هذا المبنى وتعود أدراجها لأنها لن تجد لها منفذا.