كوريا الشمالية تبعث رسالة نادرة إلى الولايات المتحدة

بعثت لجنة نيابية في كوريا الشمالية، رسالة احتجاج نادرة إلى مجلس النواب الأميركي بعد موافقة الأخير على تشريع لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ.

وذكر تلفزيون “كيه.آر.تي” الرسمي في كوريا الشمالية، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب الأعلى بعثت رسالة احتجاج نادرة إلى مجلس النواب الأميركي اليوم بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق بأغلبية ساحقة، في الرابع من أيار الجاري، على تشريع لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية من خلال استهداف قطاع الشحن الكوري الشمالي والشركات التي تتعامل مع الدولة المنعزلة.