إردوغان: زيارتي إلى الولايات المتحدة بداية جديدة للعلاقة بين البلدين

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ستمثل بداية جديدة للعلاقات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب خلافات تتعلق بالأزمة السورية. وأعلنت الولايات المتحدة خطة لتسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تقاتل تنظيم داعش ما أغضب تركيا التي تعتبر الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وعلن إردوغان في مؤتمر صحافي :إنه “يعتقد أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة انتقالية وإن قرارا مثل تسليح الوحدات يعود إلى سياسات الإدارة السابقة”.

ويلتقي إردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن يومي 16 و17 أيار.