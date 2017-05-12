ويقول الباحثون الذين يعملون في شركة أمن معلومات سويسرية أن هناك برنامجا يحفظ كافة المعلومات التي يكتبها المستخدم ويرسلها إلى ملف خارج الحاسوب يسهل الوصول إليه، وفق ما أوردت “سكاي نيوز” الجمعة.

ورغم أن البرنامج ليس مصمما للتجسس على المستخدمين، لكنه، بحسب الباحثين، يعرض بيانات المستخدم الحساسة للخطر مثل بيانات البريد الالكتروني والبيانات المصرفية.

وقال الباحثون إنهم اكتشفوا الثغرة في نهاية أبريل الماضي، لكنه قرروا نشرها الآن “بعدما تعذر الحصول على رد من الشركة”.