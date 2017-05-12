تحت المجهرالجمعة 12 أيار 2017 حواسيب “تتجسس” على مستخدميها!أعلن باحثون أمنيون إنهم اكتشفوا خاصية ادخلت في بعض الحواسيب “أتش بي” المحمولة،تتيح تسجيل نشاط المستخدم على لوحة المفاتيح.ويقول الباحثون الذين يعملون في شركة أمن معلومات سويسرية أن هناك برنامجا يحفظ كافة المعلومات التي يكتبها المستخدم ويرسلها إلى ملف خارج الحاسوب يسهل الوصول إليه، وفق ما أوردت “سكاي نيوز” الجمعة.ورغم أن البرنامج ليس مصمما للتجسس على المستخدمين، لكنه، بحسب الباحثين، يعرض بيانات المستخدم الحساسة للخطر مثل بيانات البريد الالكتروني والبيانات المصرفية.وقال الباحثون إنهم اكتشفوا الثغرة في نهاية أبريل الماضي، لكنه قرروا نشرها الآن “بعدما تعذر الحصول على رد من الشركة”. كلمات مفتاحية:تجسسالمصدر: سكاي نيوز عربية