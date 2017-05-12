31 وزيرا في حكومة الوفاق الجديدة في السودان

دولياتالجمعة 12 أيار 2017 31 وزيرا في حكومة الوفاق الجديدة في السودانأعلن عن تشكيل حكومة وفاق وطني في السودان الخميس تألفت من 31 وزيراً، يتمثل فيها عشرات الأحزاب والحركات والتيارات التي شاركت في الحوار الوطني، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، “أن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و4 بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين”.كلمات مفتاحية:السودانحكومة الوفاقالمصدر: سكاي نيوز عربية