31 وزيرا في حكومة الوفاق الجديدة في السودان

أعلن عن تشكيل حكومة وفاق وطني في السودان الخميس تألفت من 31 وزيراً، يتمثل فيها عشرات الأحزاب والحركات والتيارات التي شاركت في الحوار الوطني، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، “أن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و4 بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين”.